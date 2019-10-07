2019-10-07T13:00:50+03:00
Общество

Синоптики рассказали, вернется ли в Воронеж тепло в октябре

Прогноз оказался малоутешительным
Юрий КОЗЛОВ
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Октябрь обещает быть достаточно холодным.Октябрь обещает быть достаточно холодным.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Осень 2019 года воронежцев мало побаловала бабьим летом. Напомним, так называется период тепла после холодов. В начале сентября скорее продолжалось календарное лето, а потом были пара-тройка теплых деньков, не более того. Оставалась надежда на октябрь – вдруг бабье лето еще нагрянет. Но, увы, скорее всего, эти ожидания не оправдаются.

- Нельзя сказать, что пришедшие с начала недели утренние заморозки продлятся весь октябрь, - немного обнадежили в Воронежском гидрометцентре. – К концу этой недели возможно повышение температуры до 15 градусов. А в следующий понедельник, 14 октября, не исключено потепление до +20. Однако уже со вторника, 15 октября, снова вернется холод – не выше 8-13 градусов днем. В 20-х числах немного потеплеет – до 10-15 градусов. Оговоримся, что пока это предварительный прогноз – вероятность того, что он сбудется – 50 на 50. С большей долей уверенностью можно сказать, что аномальных холодов в октябре не ожидается – снег, если и будет идти, то пополам с дождем, и будет таять, долетая до земли.

Что касается ближайших дней, во вторник, 8 октября, ночью обещают пасмурную погоду при +2 градусах тепла. Днем солнце будет выглядывать из-за туч, но воздух прогреется всего до +8.

Ночью в среду, 9 октября, прогнозируют снова пасмурную, но еще более холодную погоду – столбик термометра опустится до -1 градуса. А вот днем, как и сутки назад, будет переменная облачность, но зато потеплеет до +11.

В четверг, 10 октября, ночью подует южный ветер, который принесет с собой +4 градуса. Луной опять полюбоваться не удастся. Днем будет то облачно, то солнечно, при +13 градусах.

В ночь на пятницу, 11 октября, подует юго-западный ветер и пойдет дождь при +6 градусах. Днем с небес польет еще сильнее. Зато будет не очень холодно – те же +13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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