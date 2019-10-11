Выставка «Сокровища музеев России» проведет для воронежцев лекции, занятия и кинопоказы

СЕГОДНЯ 08:18 2019-10-11T08:18:42+03:00

В рамках проекта будет работать образовательная программа

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10 октября в столицу Черноземья прибыла выставка «Сокровища музеев России». 10 музеев представили на суд воронежцев 40 своих лучших полотен. Посмотреть их бесплатно можно до 10 ноября.

Кроме того, в музее горожан ждет образовательная программа. В понедельник и вторник в 12.00, 14.00 и 16.00 пройдут тематические экскурсии для организованных групп (7+),

Заявки принимают по телефону 8 (473) 255-50-81 со среды по воскресенье с 15.00 до 18.00.

Будут и лекции (10+) в выставочном зале, 2 этаж). 19 октября в 16.00 старший научный сотрудник музея имени Крамского Валерия Меремьянина прочитает лекцию «Бунтарь и художник – Иван Крамской».

31 октября в 16.00 заведующий научно-просветительским отделом музея Лариса Китаева проведет лекцию «Художник жизни - Илья Репин»

09 ноября в 16.00 пройдет лекция «Женщина серебряного века - Елена Киселева». О ней воронежцам расскажет экскурсовод музея Надежда Малышева.

Заявки на лекции принимают по телефону 8 (473) 255-50-81 (со среды по воскресенье).

23 октября в 12.00, 2 ноября в 15.00,. Нужно записаться по телефону 8 (473) 255 50 81. Место проведения: лекционный и выставочный залы музея.

Также пройдут кинопоказы (10+). Со среды по воскресенье в рабочее время покажут фильмы о жизни и творчестве великих русских художников. Место проведения – выставочный зал, 1 этаж, вход свободный!

Подробнее: «Картины должны ездить к людям»: в Воронеже открылась выставка «Сокровища музеев России»

ИСТОЧНИК KP.RU