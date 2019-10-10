Воронежцы увидят тактильные картины на выставке «Сокровища музеев России»

СЕГОДНЯ 18:54 2019-10-10T19:10:11+03:00

Для людей с ограничением по зрению иготовили шесть экспонатов

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Организаторы передвижной выставки «Сокровища музеев России», которая открылась в музее имени Крамского 10 октября, позаботились о том, чтобы шедевры увидели и люди с недостаточным зрением.

Специально для них экспозицию дополнили точными тактильными копиями знаменитых полотен, изготовленных по специальной технологии. В тактильные репродукции с рельефом превратили полотна Куинджи, Тропинина, Крамского, Мыльникова, Яковлева и Тутунова. Эти экспонаты снабдили тифлометками с аудиокомментариями, дающими более полное представление о сюжете картины и об объектах, которые на ней изображены.

Напомним, воронежцы могут увидеть на выставке «Сокровища музеев России» 40 шедевров из 10 музеев страны. Экспозицию можно посмотреть бесплатно до 10 ноября.

Подробнее «Картины должны ездить к людям»: в Воронеже открылась выставка «Сокровища музеев России»

ИСТОЧНИК KP.RU