Усиление контроля за жильем детей-сирот и налоговые преференции для организаций: итоги заседания Воронежской облдумы

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-10T17:43:58+03:00

В ходе 48 заседания регионального парламента приняты пакеты важных законов социальной и экономической направленности, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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В рамках заседания, которое прошло 10 октября, был рассмотрен 21 вопрос.

Депутатами принят большой блок социальных законов. В частности, внесены изменения в ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области».

– Благодаря этим поправкам продлен срок действия такой меры соцподдержки, как льготный проезд школьников (в возрасте старше 7 лет), а также студентов вузов и техникумов на пригородном железнодорожном транспорте, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU