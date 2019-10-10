В Воронежской области шофер снегоуборочной машины, угробивший водителя «Лады», сядет на два года

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-10T16:22:28+03:00

Он так развернулся, что мужчина, управлявший легковушкой, не смог ни объехать железную махину, ни затормозить

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Суд вынес приговор 48-летнему жителю Павловска. Его признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

1 февраля 2019 года около пяти часов вечера мужчина ехал на снегоуборочной машине по правой обочине на 662 километре трассы «Дон» по направлению в Воронеж. И решил резко развернуться, грубо нарушая правила. 23-летний воронежец, руливший ехавшей сзади «Ладой», уже не успевал ни сбросить скорость, ни объехать погрузчик. Последовал страшный удар, мужчина в легковушке погиб.

Павловский районный суд приговорил водителя погрузчика к двум годам колонии-поселения. В течение такого же срока он не имеет права ездить за рулем. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU