В Воронежской области "Лада" протаранила автомобиль коммунальщиков: есть погибший

СЕГОДНЯ 19:13 2019-02-01T19:14:06+03:00

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Сегодня, 1 февраля, примерно в 17.00 в Павловском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 662 км трассы М-4 "Дон" столкнулись "Лада-Приора" и автомобиль коммунальных служб.

Как рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области, водитель "Лады", 23-летний житель Воронежа, по неизвестной пока причине не справился с управлением. В результате он скончался на месте до приезда медиков.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

За вчерашний день в регионе зарегистрировано 137 ДТП, из них в Воронеже - 109, в районах области –-28. В пяти авариях получили травмы пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU