В Воронежской области "Лада" протаранила автомобиль коммунальщиков: есть погибший
Сегодня, 1 февраля, примерно в 17.00 в Павловском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 662 км трассы М-4 "Дон" столкнулись "Лада-Приора" и автомобиль коммунальных служб.
Как рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области, водитель "Лады", 23-летний житель Воронежа, по неизвестной пока причине не справился с управлением. В результате он скончался на месте до приезда медиков.
- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.
За вчерашний день в регионе зарегистрировано 137 ДТП, из них в Воронеже - 109, в районах области –-28. В пяти авариях получили травмы пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU