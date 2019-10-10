Снос реакторного корпуса Воронежской атомной станции теплоснабжения обойдется почти в 1,5 миллиарда

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-10T14:06:32+03:00

Через эти врата к реактору должны были доставлять топливо. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Демонтаж реакторного корпуса недостроенной Воронежской атомной станции теплоснабжения (ВАСТ) может обойтись в 1,47 млрд рублей. Такова максимальная цена контракта, обозначенная в аукционной документации на сайте госзакупок. "Росэнергоатом" попросит подрядчика завершить работы до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что при демонтаже корпуса не будут трогать фундаментную плиту - на ней впоследствии могут разместиться новые предприятия. Однако в новом тендере упоминается, что ее также предстоит демонтировать. Эта же участь ждет здание водоочистки.

Строительство ВАСТ началось в 1983 году, а в 1990 после референдума было принято решение остановить строительство. К тому моменту оборудование для первого блока приобрели на 90%. В течение десятилетий недостроенный объект находился в законсервированном состоянии. В этом году его решили снести.

Ликвидация ВАСТ.Воронежскую атомную станцию теплоснабжения снесут.

ИСТОЧНИК KP.RU