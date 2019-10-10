Следователи просят воронежцев помочь в поисках матери, лишившей жизни своего ребенка

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-10T12:17:14+03:00

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Следственное управление следственного комитета по Воронежской области возбудило уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка» и приступило к поиску подозреваемой.

Напомним, утром 9 октября сотрудница мусоросортировочного завода, расположенного под Воронежем, обнаружила на сортировочной ленте тело новорожденного ребенка - девочки. Оно было упаковано в черный полиэтиленовый пакет. Руководство завода приостановило работу сортировочной ленты и вызвало на место ЧП оперативников. Полицейские и следователи изучили место и опросили свидетелей.

- Следователи СК назначили судебно-медицинскую экспертизу, в том числе по определению генотипа новорожденного ребенка и ДНК-профиля, направили запросы в медицинские учреждения о предоставлении списков женщин, стоящих на учете по беременности,- рассказали в пресс-службе СУСКа.

Полицейские и следователи приступили к поискам горе-матери и просят жителей Воронежской области помочь следствию. Если вы знаете о женщинах, которые были беременны, а потом не имели детей, сообщите по телефонам 8-920-213-53-38, 8-920-211-94-86, 8 (47372) 2-71-31, 2-24-88. Конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU