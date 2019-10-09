2019-10-09T12:08:40+03:00
Происшествия

На воронежском мусоросортировочном заводе нашли труп младенца в пакете

На месте работает оперативная группа
Елена ФЕДЯШЕВА
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Следователи ищут мать ребенкаСледователи ищут мать ребенкаФото: из архива «КП»
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Чудовищную находку обнаружила утром 9 октября сотрудница воронежского мусоросортировочного завода ОАО «Экотехнологии». Разорвав черный полиэтиленовый пакет на ленте, женщина увидела … мертвого младенца, которого поначалу даже приняла за куклу. Поняв, что это, работница цеха сообщила мастеру о ЧП. Сортировочную линию срочно остановили, на место вызвали оперативников.

- Представители Семилукского следственного комитета прибыли в течение 10 минут, - рассказали в пресс-службе ОАО «Экотехнологии». - Сейчас на мусоросортировочном заводе работает следственная группа, сотрудники предприятия дают пояснения. Руководство завода предоставило полицейским видео с камер наблюдения. Это поможет выяснить какая машина и откуда привезла ТКО со страшной находкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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