2019-10-10T11:33:20+03:00
Общество

Депутаты облдумы согласовали кандидатуру нового прокурора Воронежской области

Должность займет Александр Гулягин
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области.
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Нового прокурора Воронежской области согласовали депутаты облдумы. Должность займет Александр Гулягин. Решение приняли на заседании в четверг, 10 октября. Теперь постановление направят генеральному прокурору Юрию Чайке и главе региона Александру Гусеву. А уже после выпустят указ о назначении нового прокурора.

Кандидатуру Александра Гулягина депутатам представил заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев. Сам Гулягин заверил народных избранников, что в случае назначения на должность прокурора Воронежской области его усилия, прежде всего, будут направлены на защиту прав граждан, жителей региона.

Александр Гулягин родился 16 апреля 1978 года в городе Бикине Хабаровского края. В 1999 году окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ.

В органах прокуратуры работает с 1999 года. Трудовую деятельность начинал следователем прокуратуры Железнодорожного района Хабаровска, старшим следователем, следователем по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Хабаровска. Работал заместителем прокурора Центрального района Хабаровска, первым заместителем прокурора Кировского района Хабаровска, прокурором Вяземского района Хабаровского края, прокурором Центрального района Хабаровска, заместителем, первым заместителем прокурора Владимирской области, прокурором Калужской области. С февраля 2014 года по настоящее время Александр Гулягин занимает должность прокурора Калужской области.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Доктор юридических наук.

Женат, воспитывает троих детей.

Напомним, должность прокурора Воронежской области стала вакантна после назначения занимавшего её более 13 лет Николая Шишкина заместителем Генерального прокурора РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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