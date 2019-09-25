Главный прокурор Воронежской области уедет курировать Сибирский федеральный округ

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-25T15:31:00+03:00

Назначение, о котором говорили еще летом, состоялось на заседании СФ

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25 сентября в Совете Федерации состоялось 465-е заседание: как и ожидалось, главного прокурора Воронежской области Николая Шишкина назначили заместителем Генерального прокурора РФ. Он будет курировать Сибирский федеральный округ.

Докладчиками по этому вопросу выступили председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Они сообщили, что накануне Комитеты СФ рекомендовали палате поддержать это назначение.

Кандидатуру Николая Шишкина, внесенную Президентом России, представил Полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев.

Николай Шишкин, 1959 года рождения, в органах прокуратуры служит 32 года, а руководящих должностях – 30 лет. С 2009 года по настоящее время замещает должность прокурора Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU