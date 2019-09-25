2019-09-25T15:31:00+03:00
Общество

Главный прокурор Воронежской области уедет курировать Сибирский федеральный округ

Назначение, о котором говорили еще летом, состоялось на заседании СФ
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

25 сентября в Совете Федерации состоялось 465-е заседание: как и ожидалось, главного прокурора Воронежской области Николая Шишкина назначили заместителем Генерального прокурора РФ. Он будет курировать Сибирский федеральный округ.

Докладчиками по этому вопросу выступили председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Они сообщили, что накануне Комитеты СФ рекомендовали палате поддержать это назначение.

Кандидатуру Николая Шишкина, внесенную Президентом России, представил Полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев.

Николай Шишкин, 1959 года рождения, в органах прокуратуры служит 32 года, а руководящих должностях – 30 лет. С 2009 года по настоящее время замещает должность прокурора Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24