Главный прокурор Воронежской области уедет курировать Сибирский федеральный округ
25 сентября в Совете Федерации состоялось 465-е заседание: как и ожидалось, главного прокурора Воронежской области Николая Шишкина назначили заместителем Генерального прокурора РФ. Он будет курировать Сибирский федеральный округ.
Докладчиками по этому вопросу выступили председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Они сообщили, что накануне Комитеты СФ рекомендовали палате поддержать это назначение.
Кандидатуру Николая Шишкина, внесенную Президентом России, представил Полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев.
Николай Шишкин, 1959 года рождения, в органах прокуратуры служит 32 года, а руководящих должностях – 30 лет. С 2009 года по настоящее время замещает должность прокурора Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU