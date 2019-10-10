Центральный рынок обрушил цены на сезонные овощи и фрукты, организовав «Фермерскую ярмарку выходного дня»!

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-10T10:37:25+03:00

Почему покупатели должны переплачивать за овощи и фрукты, которые в изобилии растут в Черноземье?

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Ранняя осень богата на урожай, но цены на сезонные продукты всё также высокие. Центральный рынок решил эту проблему и изменил представление о ценах.

Теперь на Центральном рынке можно купить сезонные овощи и фрукты по выгодным ценам! Каждую неделю с четверга по субботу с 7:00 до 19:00 проходит Фермерская ярмарка выходного дня, представлена свежая продукция фермерств и подворий Черноземья. Смотрите сами: картофель можно купить на ярмарке от 15 рублей за килограмм, яблоки – от 30 рублей, морковь – от 17 рублей за килограмм, помидоры - от 25 рублей за килограмм.

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ИСТОЧНИК KP.RU