Центральный рынок обрушил цены на сезонные овощи и фрукты, организовав «Фермерскую ярмарку выходного дня»!
Ранняя осень богата на урожай, но цены на сезонные продукты всё также высокие. Центральный рынок решил эту проблему и изменил представление о ценах.
Теперь на Центральном рынке можно купить сезонные овощи и фрукты по выгодным ценам! Каждую неделю с четверга по субботу с 7:00 до 19:00 проходит Фермерская ярмарка выходного дня, представлена свежая продукция фермерств и подворий Черноземья. Смотрите сами: картофель можно купить на ярмарке от 15 рублей за килограмм, яблоки – от 30 рублей, морковь – от 17 рублей за килограмм, помидоры - от 25 рублей за килограмм.
ИСТОЧНИК KP.RU