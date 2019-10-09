Житель Воронежской области угнал машину с помощью кирпича

СЕГОДНЯ 18:25 2019-10-09T18:28:22+03:00

Как в классическом детективе, преступника нашли по отпечаткам пальцев

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"Пропала моя машина", - сказала полицейским 52-летняя жительница Терновского района. -"Записывайте: "Дэу-Нексия". Как выяснилось, автомобиль стоял возле частного дома в селе Липяги.

Следственно-оперативная группа быстро отыскала машину. "Нексия" находилась всего в двух километрах от места пропажи. Криминалисты отыскали в салоне следы рук предполагаемого угонщика.

- При проверке по базам дактилоскопического учета быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, который в данный момент обвиняется в совершении хищения автомобильных запчастей, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Парня задержали. Он рассказал, что разбил кирпичом боковое стекло машины и запустил двигатель, соединив нужные провода. Вот только по дороге случайно съехал в колею и завяз там. Автомобиль пришлось бросить.

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ИСТОЧНИК KP.RU