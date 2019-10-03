2019-10-03T13:34:26+03:00
Происшествия

В Воронеже массово угоняют автомобили "Киа"

На счету преступников уже 12 успешных похищений
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Преступников интересует не только относительно бюджетный "Рио", но и машины подороже.Преступников интересует не только относительно бюджетный "Рио", но и машины подороже.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже обосновались серийные угонщики автомобилей "Киа". Об этом 3 октября на пресс-конференции сообщил Евгений Соломахин, начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области.

- У нас серьезная ситуация с кражами автомобилей марки "Киа". С ноября прошлого года зафиксировано 12 случаев угона. 13-й не удался: злоумышленник вскрыл и завел автомобиль, но не смог уехать из-за механической блокировки руля. Угонщика интересовали разные модели "Киа", - отметил Евгений Соломахин. - Пока мы его не задержим, он не остановится. А мы задержим.

Замначальника управления угрозыска Евгений Кузнецов добавил, что за кражами могут стоять "гастролеры", а потому полицейские ведут работу с соседними регионами.

- Анализируются все способы совершения, следы, оставленные преступниками, - сообщил Евгений Кузнецов. - Все украденные машины стояли во дворах, и у всех не было каких-то дополнительных средств зашиты, кроме штатных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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