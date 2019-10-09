2019-10-09T16:25:27+03:00
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Власти Воронежа утвердили проект расширения дороги в Шилово

Предельная стоимость реконструкции дороги не должна превысить 212 миллионов
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Мэрия Воронежа опубликовала постановление об утверждении документации по реконструкции дороги по улице Острогожской. Речь идет об участке от улицы Теплоэнергетиков до съезда с улицы Острогожской к плотине Воронежского водохранилища.

Ранее определили подрядчика для проектирования этой дороги. Работы выполнит компания "Автодоринжиниринг". Стоимость проектирования - около четырех миллионов рублей. Согласно заданию, предельная стоимость реконструкции дороги не должна превысить 212 миллионов.

Перед подрядчиком встанет задача построить дорогу, соответствующую категории "магистральная улица районного значения". Планируется создать четыре полосы шириной в 3,5 м каждая. Ожидается, что расчетная скорость движения на участке составит 70 км/ч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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