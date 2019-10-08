2019-10-08T18:20:38+03:00
Общество

В Воронеже пройдет бизнес-форум, на который не пригласили Тони Роббинса

Зато организаторы обещают собрать на мероприятии представителей крупнейших федеральных и международных компаний
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже пройдет бизнес-форум «Digital Просвещение», на который не пригласили Тони Роббинса. Организаторы позиционируют мероприятие как «форум без воды» и обещают собрать представителей крупнейших федеральных и международных компаний, таких как: Facebook, «Вконтакте», «ВкусВилл», Dodo Pizza и др.

8 ноября в кинотеатре «Пролетарий» эксперты расскажут о новых digital-инструментах и технологиях развития бизнеса. В честь этого события на фасаде кинотеатра установили огромный билборд с сообщением: «У нас не будет Тони Роббинса. Бизнес-форум без воды».

Мероприятие отличается от аналогов еще и тем, что в его рамках реализуется арт-проект «Покидая болото». Воронежские художники и фотографы через живопись и фотоискусство передают свое видение мира предпринимателя.

- Современному предпринимателю необходим глоток свежего воздуха, выход из рутины, бесконечной череды повседневных дел. Художники ищут «выход из болота», обусловленный личным опытом каждого, что выразилось в абстрактных, живописных работах, инсталляциях, фотографиях, - рассказывает художник и куратор проекта Виктория Попова.

Открытие выставки пройдет 28 октября в «Петровском пассаже». Там экспозицию можно будет увидеть до 7 ноября, затем она переедет в «Пролетарий», на форум «Digital Просвещение».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже пропала 15-летняя девушка
На благоустройство воронежских дворов в следующем году выделят 225 миллионов рублей
В центре Воронежа загорелась «ГАЗель»
В Воронеж с новой программой приезжает Егор Крид
Спасатели показали подрыв царь-бомбы, найденной в воронежском дворике
В Воронеже рецидивистка развела парня на дорогие наушники и на этом погорела
Воронежцам из затопленного ливнем дома пообещали компенсацию
В Воронеже забор детсада, пробитый иномаркой, восстановит страховая компания
Партизанский маркетинг и другие региональные кейсы рассмотрят на фестивале "РИФ-Воронеж"
В Воронеже построят стрелковый «Олимпик»
Воронежцы могут пожаловаться на нарушения прав детей на приеме в прокуратуре
Стало известно, как много жителей Воронежской области умирает от пьянства
8,5 лет получил воронежец за убийство 19-летней давности
Воронежский мехзавод и КБХА окончательно объединят 1 ноября
Жительница Воронежа за наркотики сдавала свою квартиру наркоманам
В воронежском микрорайоне нашли останки человека
Водитель, сбивший курсанта МЧС в Воронеже, может избежать уголовной ответственности
На фестивале "Воронежские звезды мирового балета" выступят артисты Большого театра
Воронежского футболиста, из-за которого удалили капитана московского «Спартака», прооперируют в Германии
Осенний призыв - 2019: в Воронежской области отправят в войска 1400 парней
В Воронежской области адвокат обманным путем хотел получить от клиента полмиллиона
Жильцы затопленной дождем воронежской многоэтажки: «Мы сами чистили забитую ливневку!»
Название воронежского хутора могут признать самым веселым в России
«В Советском районе появился педофил»: воронежцы рассказали о двух случаях нападения на детей