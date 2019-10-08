В Воронеже пройдет бизнес-форум, на который не пригласили Тони Роббинса

СЕГОДНЯ 18:20 2019-10-08T18:20:38+03:00

Зато организаторы обещают собрать на мероприятии представителей крупнейших федеральных и международных компаний

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В Воронеже пройдет бизнес-форум «Digital Просвещение», на который не пригласили Тони Роббинса. Организаторы позиционируют мероприятие как «форум без воды» и обещают собрать представителей крупнейших федеральных и международных компаний, таких как: Facebook, «Вконтакте», «ВкусВилл», Dodo Pizza и др.

8 ноября в кинотеатре «Пролетарий» эксперты расскажут о новых digital-инструментах и технологиях развития бизнеса. В честь этого события на фасаде кинотеатра установили огромный билборд с сообщением: «У нас не будет Тони Роббинса. Бизнес-форум без воды».

Мероприятие отличается от аналогов еще и тем, что в его рамках реализуется арт-проект «Покидая болото». Воронежские художники и фотографы через живопись и фотоискусство передают свое видение мира предпринимателя.

- Современному предпринимателю необходим глоток свежего воздуха, выход из рутины, бесконечной череды повседневных дел. Художники ищут «выход из болота», обусловленный личным опытом каждого, что выразилось в абстрактных, живописных работах, инсталляциях, фотографиях, - рассказывает художник и куратор проекта Виктория Попова.

Открытие выставки пройдет 28 октября в «Петровском пассаже». Там экспозицию можно будет увидеть до 7 ноября, затем она переедет в «Пролетарий», на форум «Digital Просвещение».

ИСТОЧНИК KP.RU