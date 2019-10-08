Стало известно, как много жителей Воронежской области умирает от пьянства
В Воронежской области на каждые 10 тысяч человек приходится от 2 до 4 смертей из-за алкоголя. Такую цифру приводят аналитики РБК после знакомства с регулярными публикациями Росстата. В качестве причины смерти рассматривали не только отравления алкоголем, но и заболевания, спровоцированные употреблением спиртного - например, цирроз печени.
От 2 до 4 - много это или мало? В соседней Ростовской области дела обстоят куда лучше. Там на 10 тысяч человек приходится менее одной смерти. В Белгородской - от 1 до 2, а вот в Тамбовской все куда хуже - от 4 до 6 смертей. Липецкая область попала в список худших регионов по этому показателю: более 6 смертей.
По данным РБК, от алкогольных последствий россияне гибнут примерно так же часто, как суммарно в результате транспортных происшествий разных видов, убийств и самоубийств.
Кстати, число смертей не связано напрямую с объемом розничных продаж алкоголя. В нашей области его реализуют в таких же объемах, как и в счастливой (с точки зрения рейтинга) Ростовской, и депрессивной (с той же точки зрения) Липецкой - 5-10 литров в год на человека старше 18 лет. Пиво и алкогольные коктейли при подсчете не учитывали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Практически каждый третий воронежец стал реже употреблять алкоголь. Кого-то отказаться от спиртного подталкивает здоровье, кого-то - экономия. (Читать далее.)
СЛУШАЙТЕ НА РАДИО "КП" (ВОРОНЕЖ, 97.7 FM)
Главный нарколог региона: "Воронежцы стали пить меньше". Александр Орлов в студии радио "КП" рассказал, где грань между развлечением и зависимостью. (Слушать на сайте.)
ИСТОЧНИК KP.RU