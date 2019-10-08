2019-10-08T16:20:11+03:00
Общество

Стало известно, как много жителей Воронежской области умирает от пьянства

Дела обстоят лучше, чем в соседней Липецкой области, но хуже, чем в Ростовской
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Воронежская область не попала в число самых "алкогольных" регионов.Воронежская область не попала в число самых "алкогольных" регионов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронежской области на каждые 10 тысяч человек приходится от 2 до 4 смертей из-за алкоголя. Такую цифру приводят аналитики РБК после знакомства с регулярными публикациями Росстата. В качестве причины смерти рассматривали не только отравления алкоголем, но и заболевания, спровоцированные употреблением спиртного - например, цирроз печени.

От 2 до 4 - много это или мало? В соседней Ростовской области дела обстоят куда лучше. Там на 10 тысяч человек приходится менее одной смерти. В Белгородской - от 1 до 2, а вот в Тамбовской все куда хуже - от 4 до 6 смертей. Липецкая область попала в список худших регионов по этому показателю: более 6 смертей.

По данным РБК, от алкогольных последствий россияне гибнут примерно так же часто, как суммарно в результате транспортных происшествий разных видов, убийств и самоубийств.

Кстати, число смертей не связано напрямую с объемом розничных продаж алкоголя. В нашей области его реализуют в таких же объемах, как и в счастливой (с точки зрения рейтинга) Ростовской, и депрессивной (с той же точки зрения) Липецкой - 5-10 литров в год на человека старше 18 лет. Пиво и алкогольные коктейли при подсчете не учитывали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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