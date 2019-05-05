2019-05-05T08:58:48+03:00
Общество

Практически каждый третий воронежец стал реже употреблять алкоголь

Кого-то отказаться от спиртного подталкивает здоровье, кого-то - экономия
Олег ИВАНОВ
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Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 л на душу населения - об этом накануне заявили в Минздраве. Однако новость ли это? В прошлом году министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уже заявляла, что потребление алкоголя в стране сократилось на 40%. Хотя эти данные уже ставились под сомнение.

Мы же вместе с социологической службой «Ваше мнение!» решили напрямую спросить у воронежцев, стали ли они реже употреблять спиртное за последнее время и почему?

Большинство (28,5%) из тех, кто согласился ответить на этот вопрос, сказали, что не стали реже пить алкоголь, но только потому, что и до этого редко позволяли себе горячительные напитки. Еще 18% воронежцев не отказывают себе в выпивке, так как просто не видят причины, зачем это нужно делать. Есть и те 4,8% горожан, которые и хотели бы выпивать пореже, но у них это почему-то не получается.

Нашлись и те воронежцы, кто понемногу отказывается от спиртного: так 13,6% респондентов стали реже употреблять алкоголь, так как стали следить за своим здоровьем. Еще у 11,8% причина другая - они попросту решили сэкономить на дорожающих винах, коньяках и других подобных напитках. Только 3,9% горожан стали меньше пить спиртное без какой-либо определенной причины.

Что интересно, 19,4% воронежцев ответили, что вообще не употребляют алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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