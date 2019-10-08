2019-10-08T13:45:50+03:00
Общество

Жильцы затопленной дождем воронежской многоэтажки: «Мы сами чистили забитую ливневку!»

Часть квартир до сих пор обесточен после ЧП
Елена ФЕДЯШЕВА
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стоп-кадр с видео жильцов домастоп-кадр с видео жильцов дома
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В редакцию «Комсомолки» позвонили возмущенные жители дома № 67 по улице Моисеева, где в ночь с 4 на 5 и с 5 на 6 октября случился потоп из-за забитой мусором ливневки. Напомним, вода с крыши хлынула через технический этаж в подъезд по стене с электрическими щитами. Приехавшая на вызов аварийная служба обесточили подъезд, чтобы не замкнуло.

- Мы просили коммунальщиков почистить ливневку еще после первого потопа, - рассказали жильцы. – Но нам никто не помог.

Когда на следующую ночь ЧП повторилось, жильцы поняли, что придется спасать положение своими силами. Они забрались на чердак и обнаружили там целую гору строительного мусора, оставшегося после ремонта крыши – куски рубероида, обломки досок… Этим всем было забито и отверстие, через которое должна была уходить в ливневую канализацию дождевая вода. После этого спустились в подвал и тросом прочистили трубу ливневки. Все эти действия жильцы снимали на видео и предоставили нам запись. «Чтобы коммунальщики не присваивали эти заслуги себе!», - говорят люди.

- Нас возмутило заявление директора УК, что это его рабочие почистили ливневку, - парируют жильцы дома. – Только после того, как мы своими силами все почистили, хотя бы стало подсыхать. Только в понедельник приехала УК и стали делать свет. Никто не пришел нам на помощь с 4 октября и до понедельника, 7 числа.

Кстати, латочный ремонт кровли, о котором также ранее рассказывал директор УК Ленинского района «Комсомолке», оплатили жильцы одной из квартир на девятом этаже. Люди просто устали жить под вечно мокрым потолком, а у УК денег на ремонт не нашлось.

Потоп на Моисеева..Видео 2

После ЧП в третьем подъезде до сих пор не работает лифт (шахта затоплена), нет света в двух самых пострадавших от потопа квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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