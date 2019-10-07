Директор УК о потопе в воронежской многоэтажке: «Подъезд залило из-за засора ливневки»

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-07T10:38:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор УК Ленинского района Эдуард Баркин объяснил причины затопления подъезда в доме №67 по улице Моисеева. Напомним, ЧП произошло дважды – днем 5 и в ночь на 6 октября. Во время сильного дождя с потолка верхнего этажа по стене хлынула вода, залив электрощиты.

- Залитие подъезда в доме 67 по улице Моисеева произошло из-за засора ливневой канализации, - рассказал Баркин. - Во время сильного дождя, «ливневка» набралась и потекла через технический этаж вниз. В воскресенье мы ее прочистили и устранили причину залития.

В УК отметили, что при осеннем осмотре, ливневая канализация в доме была в полном порядке, а сетка, установленная для предотвращения попадания в нее крупных посторонних предметов, цела.

- Вчерашний осмотр подтвердил, что кровля МКД находится в удовлетворительном состоянии. Недавно по заявкам собственников МКД мы произвели ее латочный ремонт, включая примыкания к «ливневке». В целом было перекрыто 100 кв. метров кровли, - рассказал директор УК.

ИСТОЧНИК KP.RU