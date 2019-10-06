И вода по подъезду рекой: в Воронеже ливень затопил девятиэтажку на улице Моисеева

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-06T16:10:31+03:00

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Настоящее коммунальное бедствие случилось в доме №67 по улице Моисеева во время ливня 5 и ночью 6 октября 2019 года. Как рассказали жильцы, из-за аварийной ливневой канализации в подъезде на верхнем этаже с потолка обрушился поток воды. Случилось это прямо над электрощитами. С 9 этажа вода потекла рекой по лестнице и по стене, заливая все электрощиты в третьем подъезде. От влаги в них заискрили провода.

По вызову жильцов на место приехала городская аварийная служба. Все, что они смогли сделать в этой ситуации, это отключить свет. Электричества в третьем подъезде нет до сих пор и, когда дадут его – не известно. Телефон обслуживающей дом компании не отвечает. У коммунальщиков выходной.

Жители сняли происходящее на видео и разместили его в паблике «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте».

«Комсомолка» запросила и ждет комментарии от УК.

ИСТОЧНИК KP.RU