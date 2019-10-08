Под Воронежем сбили 12-летнего школьника

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-08T11:41:03+03:00

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7 октября около шести часов вечера в Россоши сбили школьника. 26-летний водитель на автомобиле «Лифан» совершил наезд на 12-летнего пешехода. Мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу. Водителю придется ответить за нарушение ПДД.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU