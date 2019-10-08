Под Воронежем перевернулась "пятерка": водитель погиб
За 7 октября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 111 ДТП, большинство из которых произошло в столице Черноземья - 80. В пяти авариях пострадали люди: шестеро получили травмы различной степени тяжести, один погиб.
Около восьми утра на 58-м километре автодороги «Анна-Бобров» в Бобровском районе перевернулась "пятерка". По предварительным данным полиции, 46-летний водитель ВАЗ-21053 выехал на обочину полосы встречного движения, не справился с управлением.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте до приезда "скорой", 48-летнего пассажира доставили в ближайшую больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU