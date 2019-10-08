2019-10-08T08:31:37+03:00
Звезды

Воронежской детворе покажут кукольные спектакли из Башкирии

На гастроли приехал театр из Уфы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Пока Воронежский театр кукол показывает свои спектакли на фестивалях, в столице Черноземья гастролирует Башкирский театр кукол. Покажут три спектакля из Уфы.

8 и 9 октября юные воронежские зрители увидят постановку «Волшебник Изумрудного города». Начало в 10.30.

10 и 11 октября уфимская труппа покажет детворе, пожалуй, самую любимую сказку Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». Начало в 10.30.

12 октября Башкирский театр кукол покажет спектакль «Девочка и пришелец» по пьесе современного драматурга Бориса Хана. Это рассказ о том, как малышка, обидевшись на родителей, сбежала от них. А где-то далеко-далеко от своих инопланетных мамы и папы ушел мальчик. И они встретились. Начало в 10.30 и 14.00.

Ну а воронежская труппа вернется с гастролей и начнет сезон 13 октября. В этот день на Малышкиной сцене покажут премьеру - «Детский дневник войны» по произведению Даниила Гранина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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