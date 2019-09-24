Воронежский театр кукол откроет сезон с военной премьеры

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-24T10:18:56+03:00

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Воронежский театр кукол откроет новый, 94-й, сезон премьерой. 13 октября на Малышкиной сцене покажут «Детский дневник войны» по произведениям Даниила Гранина. Спектакль приурочили к 75-й годовщине Великой Победы. Постановка покажет ужасы войны блокадного Ленинграда. Художник Елена Белых создала для этого поддерживающую сценографию: неяркие тона декораций, военный антураж - печка-буржуйка, весы с хлебным пайком, продуктовые карточки погрузят зрителя в атмосферу каждого дня, описанного в дневниковых записях. Атмосферу тех лет создает и написанная специально для спектакля музыка композитора Александра Балаяна. В спектакле играют Владислав Ефанов, Анна Лужецкая, Дарья Сарычева, Григорий Вахрушев и Сергей Шамамян.

А пока коллектив принимает участие сразу в двух форумах - IX Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона в Мурманске, где представит свой спектакль «Городок в табакерке», с этой же постановкой «Шут» побывает на VI Международном фестивале театров кукол «В гостях у «Арлекина» в Омске. Также труппу ждут гастроли в Уфе, где воронежцы покажут «Плывет, плывет кораблик по имени Маршак», «Дикий» и «Каштанку».

А с 8 октября в нашем театре начнутся гастроли Башкирского театра кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU