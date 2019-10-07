В Воронеже в 39% многоквартирных домов дали тепло

СЕГОДНЯ 18:35 2019-10-07T18:35:56+03:00

Для сравнения в прошлом году тепло в первый же день получил только 21% домов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Узнать, когда потеплеет и в вашем доме можно в УК или ТСЖ

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С 7 октября 2019 года начался пуск тепла в многоквартирные дома с центральным отоплением. Однако процесс не быстрый, так что некоторым воронежцам еще предстоит подождать своей очереди. Так, на 17:00 понедельника батареи потеплели в 1794 домах. Это 39% от их общего количества, то есть от 4598.

- В первый день пуска ресурсоснабжающие и обслуживающие дома организации показали высокие темпы подключения домов. Для сравнения: по состоянию на 17:00 первого дня пуска прошлого отопительного периода доля подключенных к теплоносителю домов составляла 21%, - поделились в пресс-службе мэрии.

Напомним, что уточнить информацию о дате планируемого подключения конкретного дома к теплу лучше в УК или ТСЖ. Если там вам не помогут, можно звонить на телефон «горячей линии» городского управления ЖКХ - 228-32-76 и 228-30-27.

ИСТОЧНИК KP.RU