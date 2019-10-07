2019-10-07T18:09:05+03:00
Общество

Отопительный сезон в Воронеже 2019 года: в городе работают «горячие линии» по пуску тепла

Они принимают сообщения об аварийных ситуациях и проволочке со стороны УК
Елена ФЕДЯШЕВА
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Чаще всего отопление "задерживается" из-за воздушных пробок в системеЧаще всего отопление "задерживается" из-за воздушных пробок в системеФото: из архива «КП»
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В понедельник, 7 октября, по распоряжению мэра Вадима Кстенина в Воронеже стартовал отопительный сезон в жилых домах. Справедливости ради заметим, что часть воронежских многоэтажек уже отапливается около недели. Это дома со встроенными в них объектами социальной сферы и жилье, находящееся на обслуживании ТСЖ.

В тот же день на еженедельном совещании в правительстве области глава региона Александр Гусев распорядился, чтобы тепло появилось в городе в течение двух дней. Однако, на практике, на наладку отопительной системы, спуск воздушных пробок и разогрев котлов котельных в среднем требуется около недели. Нередки и возникающие на батареях порывы, которые затягивают ожидание "потепления".

- Все котельные, ЦТП и магистральные сети готовы к подаче теплоносителя, но срок подключения конкретного дома к отоплению зависит, в первую очередь, от оперативности работы персонала управляющих компаний – именно они в координации с ресурсоснабжающими организациями должны «открывать» дома, - отметили в мэрии.

К обеду понедельника тепло поступило в 568 многоэтажек города. Мэр взял процесс запуска отопления под личный контроль и потребовал ежедневно докладывать ему о ситуации.

В отдельных случаях на отладку оборудования может потребоваться до двух недель. Например, если в доме еще продолжается капитальный ремонт. Такие адреса чиновники держат на особом контроле.

Если в доме по какой-то причине в ближайшие дни не потеплеют батареи, чиновники советуют горожанам в первую очередь узнавать, что случилось, в своей УК или ТСЖ. А уж если там вам не помогут, можно звонить на телефон «горячей линии» городского управления ЖКХ - 228-32-76 и 228-30-27 или в управу своего района:

Коминтерновский район: 261-10-68

Советский район: 225-71-01, 263-16-73

Центральный район: 259-76-63, 259-76-51

Железнодорожный район: 223-04-86

Левобережный район: 254-79-91, 249-09-71

Ленинский район: 206-91-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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