2019-10-04T15:33:26+03:00
Происшествия

Житель Воронежа попытался восстановить Советский Союз в отдельно взятой квартире

Он прописал к себе мигрантов из четырех сестер-республик
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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Очередную "резиновую" квартиру обнаружили сотрудники прокуратуры Советского района Воронежа. Местный житель прописал к себе домой пятерых мигрантов. Привлекает внимание широкая палитра стран, откуда они приехали: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Армения.

- Выявлен факт фиктивной постановки иностранных граждан на регистрационный учет, - поясняют в прокуратуре области. - Проверка показала, что фактически они по этому адресу не проживают и никогда не проживали.

В итоге завели уголовное дело по статье "фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации". Хозяину квартиры грозит до трех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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