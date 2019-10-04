Житель Воронежа попытался восстановить Советский Союз в отдельно взятой квартире
Очередную "резиновую" квартиру обнаружили сотрудники прокуратуры Советского района Воронежа. Местный житель прописал к себе домой пятерых мигрантов. Привлекает внимание широкая палитра стран, откуда они приехали: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Армения.
- Выявлен факт фиктивной постановки иностранных граждан на регистрационный учет, - поясняют в прокуратуре области. - Проверка показала, что фактически они по этому адресу не проживают и никогда не проживали.
В итоге завели уголовное дело по статье "фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации". Хозяину квартиры грозит до трех лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU