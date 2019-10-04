В Воронеже бывший полицейский начальник за взятку в 30 тысяч сядет на 1,5 года
В пятницу, 4 октября, Советский районный суд вынес приговор бывшему начальнику отдела по вопросам миграции городского отдела полиции № 2. Его признали виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере».
По данным следствия, в апреле 2018 года начальник получил взятку - 30 тысяч рублей – за создание иностранцу благоприятных условий для получения разрешения на временное проживание в России.
- Суд приговорил экс-руководителя к 1,5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 5-кратной суммы взятки - 150 тыс. рублей. Мужчину также лишили права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU