В Воронеже бывший полицейский начальник за взятку в 30 тысяч сядет на 1,5 года

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-04T13:05:16+03:00

Бывший начальник не только сядет в тюрьму и заплатит штраф, но и на три года лишился права работать в правоохранительных органах. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Он также должен будет заплатить штраф – 150 тысяч рублей

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В пятницу, 4 октября, Советский районный суд вынес приговор бывшему начальнику отдела по вопросам миграции городского отдела полиции № 2. Его признали виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере».

По данным следствия, в апреле 2018 года начальник получил взятку - 30 тысяч рублей – за создание иностранцу благоприятных условий для получения разрешения на временное проживание в России.

- Суд приговорил экс-руководителя к 1,5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 5-кратной суммы взятки - 150 тыс. рублей. Мужчину также лишили права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU