2019-10-04T09:53:16+03:00
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Обход Лосева Воронежской области могут закончить уже в этом году

Строительство идет опережающими темпами
Виктор ПАВЛОВ
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Лосево прославилось на всю страну как место небывалых пробок.Лосево прославилось на всю страну как место небывалых пробок.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Не исключено, что 2019 - последний год, когда летняя пробка в Лосево Павловского района гремела на всю страну. Строительство обхода проблемного участка идет опережающими темпами. Согласно контракту, срок его ввода - конец 2020 года. Но дорожники могут закончить основные работы уже в этом году.

Светлана Ширяева, замдиректора воронежского филиала госкомпании «Автодор», ранее сообщила:

- Если сравнивать этот обход с другими объектами, то он один из самых сложных. Проходит по неоднородному рельефу, по меловым горам. Выемки и насыпи - высотой до 30 метров. Тем не менее, работы идут в ускоренном темпе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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