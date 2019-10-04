Обход Лосева Воронежской области могут закончить уже в этом году

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-04T09:53:16+03:00

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Не исключено, что 2019 - последний год, когда летняя пробка в Лосево Павловского района гремела на всю страну. Строительство обхода проблемного участка идет опережающими темпами. Согласно контракту, срок его ввода - конец 2020 года. Но дорожники могут закончить основные работы уже в этом году.

Светлана Ширяева, замдиректора воронежского филиала госкомпании «Автодор», ранее сообщила:

- Если сравнивать этот обход с другими объектами, то он один из самых сложных. Проходит по неоднородному рельефу, по меловым горам. Выемки и насыпи - высотой до 30 метров. Тем не менее, работы идут в ускоренном темпе.

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ИСТОЧНИК KP.RU