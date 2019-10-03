2019-10-03T18:30:19+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Поддержка школ – одно из важных направлений госполитики в регионе»

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов наградил победителей конкурса им. Народного учителя СССР Марины Картавцевой – ими стали педагоги, занимающиеся воспитанием и образованием детей в сельской местности
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3 октября, в воронежском Дворце творчества детей и молодежи, в преддверии Дня учителя, состоялась церемония чествования победителей общероссийских и региональных конкурсов профессионального мастерства среди педагогов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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