Владимир Нетёсов: «Поддержка школ – одно из важных направлений госполитики в регионе»
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов наградил победителей конкурса им. Народного учителя СССР Марины Картавцевой – ими стали педагоги, занимающиеся воспитанием и образованием детей в сельской местности
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3 октября, в воронежском Дворце творчества детей и молодежи, в преддверии Дня учителя, состоялась церемония чествования победителей общероссийских и региональных конкурсов профессионального мастерства среди педагогов.
ИСТОЧНИК KP.RU