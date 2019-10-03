2019-10-03T14:07:32+03:00
Происшествия

В Воронежской области пенсионер погиб в ДТП с тремя машинами

По данным ГИБДД, он же его и устроил
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские выясняют, почему машину пенсионера вынесло на встречную полосу.Полицейские выясняют, почему машину пенсионера вынесло на встречную полосу.Фото: из архива «КП»
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Во вторник, 2 октября, в 7.50 в Лисках у дома № 54 по улице Парковая 66-летний водитель «семерки», местный житель, выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Шкоду-Октавия», затем «Жигули» отбросило на «Рено-Дастер».

Шофер «семерки» погиб на месте. Водитель «Шкоды», 42-летний житель Лискинского района и мужчина, руливший «Рено», 43-летний житель Лисок, серьезных травм не получили.

Напомним, в тот же день при схожих обстоятельствах на дороге в Панинском районе погиб 66-летний водитель «Волги». Он выехал на встречку и врезался в грузовик «Фредлайнер». А в 17.40 2 октября в Кантемировском районе на дороге Воронеж-Луганск 60-летний водителя «шестерки» также вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Ниссаном-Санни». Шофер «Жигулей» и ехавшая с ним 58-летняя женщина погибли на месте, водитель японской иномарки попал в больницу.

Всего за сутки в нашем регионе зарегистрировали 123 ДТП, из них 88 – в Воронеже, 32 – в районах области и 3 – на федеральных трассах. В семи авариях погибли четыре человека, шесть ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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