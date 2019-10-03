В Воронежской области в ДТП погибли водитель и ехавшая с ним женщина

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-03T12:41:50+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У обоих автомобилей капоты смяты в лепешку. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Во вторник, 2 октября, в 17.40 на 270 километре дороги Воронеж-Луганск водитель «шестерки», 60-летний местный житель выехал на встречную полосу. Там «Жигули» столкнулись с «Ниссан-Санни», которым рулил 53-летний житель Ростовской области.

Последствия ДТП были ужасными. Водитель «шестерки» и ехавшая с ним 58-летняя женщина также из Кантемировского района погибли на месте. Мужчину, рулившего «Ниссаном», отвезли в больницу и госпитализировали.

Полицейские выясняют, почему водитель «шестерки» не справился с управлением.

Шофер "шестерки" и женщина, ехавшая с ним, погибли, водителя "Ниссана" госпитализировали.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU