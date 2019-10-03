Появились фото смертельного ДТП под Воронежем

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-03T10:26:53+03:00

От капота «Волги» практически ничего не осталось

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На сайте регионального ГУ МВД выложили фото аварии, в которой погиб 66-летний житель Таловского района. На них видно, что капот «Волги», на котором он ехал, превратился в бесформенную груду металла. Серьезный ремонт предстоит и грузовику «Фредлайнер».

Напомним, ДТП случилось около 13 часов во вторник, 2 октября, на дороге Борисоглебск-Воронеж в Панинском районе. «Волга» выехала на встречку и врезалась в грузовик. Водитель легковушки умер по дороге в больницу. Шофер грузовика, 34-летний житель Новохоперского района, за медицинской помощью не обращался.

"Волга" с другого ракурса - тоже зрелище не для слабонервных.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Грузовику тоеж предстоит серьезный ремонт.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU