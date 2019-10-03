На Нововоронежской АЭС прошло заседание Совета МТО
Улучшить работу направления закупок для атомных электростанций, решить общие и частные проблемы, с такой целью на НВ АЭС собрались представители служб имеющих отношение к закупочной деятельности и обеспечению сохранности материально-технических ценностей на атомных электростанциях России. Совет материально-технического обеспечения (МТО) объединил - заместителей директоров по общим вопросам, начальников управлений закупок, УПТК, представителей «Атомэнергоремонта», «Атомэнергоинвеста», «ОДИЦ» и других организаций входящих в структуру Концерна Росэнергоатом.
ИСТОЧНИК KP.RU