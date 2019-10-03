2019-10-03T10:15:56+03:00
Общество

На Нововоронежской АЭС прошло заседание Совета МТО

По традиции заседание закончилось командообразующим мероприятием - волейбольным матчем среди сборных Совета МТО и Совета административно-хозяйственной деятельности, чья встреча проходила параллельно
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Улучшить работу направления закупок для атомных электростанций, решить общие и частные проблемы, с такой целью на НВ АЭС собрались представители служб имеющих отношение к закупочной деятельности и обеспечению сохранности материально-технических ценностей на атомных электростанциях России. Совет материально-технического обеспечения (МТО) объединил - заместителей директоров по общим вопросам, начальников управлений закупок, УПТК, представителей «Атомэнергоремонта», «Атомэнергоинвеста», «ОДИЦ» и других организаций входящих в структуру Концерна Росэнергоатом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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