В Воронеже к теплу пока не подключили 11 соцобъектов

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-03T08:39:24+03:00

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В мэрии сообщили о состоянии дел с подключением соцобъектов к теплу. По состоянию на 18.00 2 октября, из 500 зданий батареи перестали быть холодными в 489 (97,8%). Тепла пока нет в трех детсадах, одном учебном и семи медицинских учреждениях.

Напомним, региональные власти дали туманное обещание до холодов начать отопление жилых домов. После практически летнего конца рабочей недели синоптики обещают дожди и прохладу. А в понедельник, 7 октября, ночью прогнозируют +7, а днем +12. По сложившейся практике, тепло дают, когда в течение пяти суток среднесуточная температура не превышает восемь градусов. Пока эта норма не соблюдена. С другой стороны, все может решить воля большого начальника, который отдаст соответствующее распоряжение. Но пока ее нет.

Есть теоретическая возможность созвать общее собрание жильцов и принять решение обратиться к управляющей компании с требованием дать отопление уже сейчас. Но практически это осуществимо только в не очень больших домах, где все друг друга знают. В обычных, где и в общем тамбуре люди порой незнакомы, это близко к ненаучной фантастике.

ИСТОЧНИК KP.RU