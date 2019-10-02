В Воронеже потеплеет до 23 градусов

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-02T16:18:42+03:00

Но только на один день

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Воронежские синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни. Он и порадовал и огорчил.

В общем-то уже сегодня в среду, 2 октября, мы ощущаем приход тепла – не жарко только в легких куртках. А до конца рабочей недели небесная канцелярия еще подбавит тепла. В ночь на четверг, 3 октября, обещают пасмурную погоду и +8 градусов. Днем температура поднимется до +20.

А вот в пятницу, 4 октября, метеорологи обещают уже настоящее лето! Ночью будет снова пасмурно, но уже +11. А днем столбик термометра подскочит до +23. Прошедшим летом много дней в июле так тепло не было, а тут начало октября!

Увы, такая погода продлится всего один день. Уже в ночь на субботу, 5 октября, польют дожди, и будет +9 градусов. Днем то выглянет солнце, то забрызжет дождь, подует северо-западный ветер. И синоптики обещают уже +17.

Окончательно испортится погода в воскресенье, 6 октября. Ночью будет идти дождь при +8 градусах, днем он не прекратится. А столбик термометра поднимется лишь до +15.

ИСТОЧНИК KP.RU