Изменение тарификации платных парковок обсуждают в Воронеже
В компании "Горпарковки" работают над созданием динамической тарификации. На самых востребованных местах Воронежа плата будет больше, а на тех, которые значительную часть дня пустуют - меньше. Эта практика позволит увеличить оборачиваемость стоянок.
- Как только проблема со штрафами будет решена, парковки снова станут свободными и доступными для большинства водителей. После этого мы подготовим пакет предложений по переходу проекта на динамическую тарификацию в зависимости от популярности парковочных мест, - рассказали в компании.
Подобная мера применяется, например, в Москве. В некоторых зонах стоянка обходится, как и в Воронеже, в 40 рублей в час. А в самом центре в дневное время час парковки может стоить 380 рублей.
Вспоминаем вехи воронежского проекта, выделяем ошибки и изучаем планы на будущее - в нашем большом материале.
ИСТОЧНИК KP.RU
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