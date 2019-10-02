Изменение тарификации платных парковок обсуждают в Воронеже

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-02T16:42:13+03:00

Совсем не зря на дорожном знаке перечислены сразу несколько цифр... Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

В компании "Горпарковки" работают над созданием динамической тарификации. На самых востребованных местах Воронежа плата будет больше, а на тех, которые значительную часть дня пустуют - меньше. Эта практика позволит увеличить оборачиваемость стоянок.

- Как только проблема со штрафами будет решена, парковки снова станут свободными и доступными для большинства водителей. После этого мы подготовим пакет предложений по переходу проекта на динамическую тарификацию в зависимости от популярности парковочных мест, - рассказали в компании.

Подобная мера применяется, например, в Москве. В некоторых зонах стоянка обходится, как и в Воронеже, в 40 рублей в час. А в самом центре в дневное время час парковки может стоить 380 рублей.

Вспоминаем вехи воронежского проекта, выделяем ошибки и изучаем планы на будущее - в нашем большом материале.

ИСТОЧНИК KP.RU