2019-10-02T12:33:38+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали мошенника, торговавшего несуществующими запчастями

Злоумышленник брал с покупателей предоплату и пропадал
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мошенник наживался на доверчивости людейМошенник наживался на доверчивости людейФото: из архива «КП»
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Три года вел прибыльный бизнес на просторах интернета 32-летний уроженец Перми, проживающий в Воронеже. Мужчина создавал в соцсетях фиктивные страницы и размещал на них предложения о продаже автомобильных запчастей. С потенциальных покупателей злоумышленник браб предоплату через платежные системы, а товар не высылал.

Таким образом мужчина облапошил два десятка доверчивых граждан на общую сумму около миллиона рублей. И рассчитывал дальше развивать свое дело, но попался полицейским. Задержанный уже признался в совершенных преступлениях. Теперь ему грозит срок по статье «Мошенничество».

Похожий случай «Комсомолка» рассказывала буквально на днях. Уж не этот ли «предприниматель»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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