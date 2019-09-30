Воронежец "купил" несуществующие запчасти

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-30T15:35:21+03:00

Отправлять предоплату во время покупок на сайтах объявлений - плохая идея

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Воронежец столкнулся с мошенником во время выбора автозапчастей. 41-летний житель Ленинского района нашел нужные детали на сайте объявлений и позвонил продавцу. Тот сказал, что привезет запчасти, если получит предоплату: 12 тысяч рублей.

Покупатель подумал: почему бы и нет? Но после того, как мужчина перевел деньги на банковскую карту продавца, тот перестал отвечать на звонки и вскоре выключил телефон.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В полиции добавляют, что покупки в интернете остаются одним из самых распространенных способов мошенничества.

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ИСТОЧНИК KP.RU