За год воронежцы заплатили за парковку 86 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-01T14:13:02+03:00

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Общий оборот системы воронежских платных парковок составил 86 миллионов рублей. Эта цифра включает и единоразовые платежи автомобилистов, и купленные абонементы. Такие данные приводит концессионер проекта - фирма "Городские парковки".

Объем расходов оператора составил 54 миллиона. В бюджет города направили 18 миллионов рублей, еще 14 пошли на погашение НДС. Как отмечают в "Городских парковках", на возврат инвестиций компании было направлено лишь 450 тысяч рублей. Пока не возвращены вложенные 115 миллионов рублей, о прибыли говорить не приходится.

Воронежцы платили явно меньше, чем ожидали инвесторы. Виной всему отсутствие штрафов, связанное с нюансами законодательства. В компании добавили, что после решения этой проблемы подготовят предложения по переходу на динамическую тарификацию. Стоимость часа будет разниться в зависимости от популярности парковочных мест.

Вспоминаем вехи проекта, выделяем ошибки и изучаем планы на будущее - в нашем большом материале.

ИСТОЧНИК KP.RU