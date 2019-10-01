2019-10-01T13:14:43+03:00
Общество

Сезон фонтанов в Воронеже закрыли с помощью танго

Коммунальщики начали демонтаж оборудовани
Ярослав ИВАНОВ
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1 октября в Воронеже традиционно завершается сезон фонтанов. Прощание до весны с музыкальным фонтаном в Кольцовском сквере сделали по такому случаю особенным – здесь выступили танцоры танго. После этого коммунальщики приступили к демонтажу оборудования.

- Уже сегодня обесточили систему, демонтируют звуковое оборудование, а ночью освободят чашу от воды. Чтобы слить 260 кубометров, необходимо около суток. После этого по графику приступят к консервации деталей: 80 форсунок и 96 световых элементов, - сообщили в «РВК-Воронеж». - Из фонтана на площади Победы уже слили воду из чаши. К концу недели оба фонтана будут полностью подготовлены к «зиме».

Напомним, фонтаны на Советской площади и в Центральном парке закрыли неделей раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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