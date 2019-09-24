2019-09-24T13:03:38+03:00
Общество

В Воронеже фонтан на Советской площади закрыли до мая 2020 года

И это не удивительно, учитывая штормовое предупреждение из-за заморозков
Олег ИВАНОВ
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Воду перекрыли с 23 сентябряВоду перекрыли с 23 сентябряФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На Советской площади и в Воронежском центральном парке завершили свою работу фонтаны. Они откроются снова только в следующем сезоне - в мае 2020 года. Воду в них перекрыли с 23 сентября, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе РВК Воронеж сообщили, что фонтаны на площади Победы и в Кольцовском сквере будут работать до 1 октября. Это уже многолетняя традиция. То есть ближайшие выходные станут последними «светомузыкальными» в этом сезоне.

Еще один символ теплых, летних дней, можно сказать исчезает на время. А значит – зима близко. Тем более, что на днях в Воронеже и вовсе объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Ночью и утром 24 и 25 сентября столбик термометра может опуститься до -3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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