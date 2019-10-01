В фильме про уроженку Воронежа Юлию Началову певицу сыграет Марина Орлова

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-01T13:11:03+03:00

Юлия Началова на гастролях в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Съемки байопика о певице уже начались

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Столичные СМИ сообщают о начале съемок байопика о Юлии Началовой. Воронежскую певицу в фильме о ее жизни и творчестве сыграет актриса Марина Орлова (сериал «Барвиха»), запомнившаяся воронежцам по своим гастролям с Михаилом Задорновым.

Марина Орлова и Михаил Задорнов вместе гастролировалив Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Чтобы сделать внешность Марины Орловой более похожей на Юлию Началову, актрисе накладывают на лицо пластический грим. Второго мужа артистки, футболиста Евгения Алдонина, сыграет Алексей Гаврилов («Универ», «СашаТаня»).

По предварительным данным, фильм снимают режиссеры Первого канала, планируется, он выйдет на экран весной 2020-го.

Певица Юлия Началова, уроженка Воронежа, скончалась в 38 лет от сепсиса, к которому привела натертая нога и самолечение - Юлия Началова впала в кому в марте 2019-го и умерла.

ИСТОЧНИК KP.RU