Юлия Началова: «Стиви Уандер желал мне удачного альбома!»

Из столицы пришли печальные новости: умерла наша землячка, известная певица Юлия Началова. Ей было всего 38 лет. Юлии не стало после продолжительной болезни: она была госпитализирована в одну из московских клиник 11 марта. На днях ей сделали операцию, врачи ввели Началову в искусственную кому, но состояние ее оставалось тяжелым. Певица страдала подагрой, сахарным диабетом и системной красной волчанкой…

Юлия родилась в Воронеже в музыкальной семье. Ее отец Виктор Началов, известный композитор, стал с двух лет развивать вокальный талант девочки, который ей передался от бабушки (в интервью певица рассказывала, что Анна Григорьевна прекрасно пела). Впервые Юля попала на сцену в 5 лет, когда она в составе музыкального коллектива родителей «Карусель», работавшего от Воронежской филармонии, начала ездить по гастролям по всей стране. В 10 лет Юля стала победительницей передачи "Утренняя звезда". В 12 она вела программу "Там-там новости". Несколько лет Юлия Началова была ведущей программы "Субботний вечер" в паре с Николаем Басковым.

После того, как артистка стала жить в столице, она летом частенько навещала село Хреновое Воронежской области, где у нее жила бабушка.

Несколько лет назад артистка приезжала в Воронеж с концертом и давала «Комсомолке» интервью. Юлия очень тепло отзывалась о родном крае, своей школе и первой учительнице. И много рассказывала о своем творчестве, о работе в Америке с известным продюсером Уолтером Афанасьевым, с которым записывала свой первый англоязычный альбом при участии саксофониста Кенни Джи и Стиви Уандера.

- Уолтер считается одним из пяти топовых продюсеров мира. Он работает с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Селин Дион, группой Savage Garden. Нас познакомил Филипп Киркоров. Пообщаться с Уолтером было мечтой моего детства. Я его песни слушала с 12 лет, даже не представляла, как я могу выйти на этого продюсера. И вдруг так сошлись звезды. Я сначала не поверила! Но на следующий день уже стояла у рояля великого Уолтера. Мы работали над альбомом Wild batterfly ("Дикая бабочка") на английском языке. 90 процентов музыки альбома мы написали вдвоем с Уолтером, а для написания стихов привлекали поэтов, которые работают с Кристиной Агилерой, Шер, - с горящими глазами рассказывала нам тогда Юлия. - А еще я познакомилась со Стиви Уандером. Мне было интересно с ним пообщаться, в моем детстве папа ставил мне его музыку на бобинах. Мы разговаривали со Стиви о моем альбоме, и он мне в след кричал: "Джулия, ну ты смотри, чтобы альбом был хороший!". Меня аж в дрожь бросало, когда такая легенда со мной запросто общалась...

Светлая память…