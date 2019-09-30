Поисковики расшифровали смертный медальон бойца, найденного при покладке коммуникаций в Воронеже

СЕГОДНЯ 19:05 2019-09-30T19:05:02+03:00

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Поисковики смогли расшифровать смертный медальон одного из воинов Красной армии, останки которого нашли 30 сентября при проведении земляных работ у воронежского отеля "Бенефит Плаза". Напомним, рабочие наткнулись на человеческие кости при прокладке коммуникаций. В захоронении 70-летгней давности сохранились фрагменты снаряжения и медальон.

- Одним из погибших оказался Андреев Николай Александрович 1922 года рождения, уроженец села Серебрянский пруд Тульской области. Последнее место службы: штаб 303 сд, воинское звание: красноармеец, погиб 25.08.1942г, - рассказали в поисковом объединении «Дон». - Останки были эксгумированы нашими специалистами в день обнаружения. Помощь в проведении экспертизы записки оказали сотрудники БФПФ "ЗАСТАВА СВЯТОГО ИЛЬИ МУРОМЦА". В настоящее время ведется поиск родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU