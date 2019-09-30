Во время прокладки коммуникаций рядом с воронежским отелем нашли человеческие останки
Кости пролежали в земле больше семидесяти лет
Фото: ВРОО "ИППО "Дон".
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Во время рытья траншеи у воронежского отеля "Бенефит Плаза" нашли останки погибших красноармейцев. Рабочие занимались прокладкой коммуникаций, когда наткнулись на человеческие кости. Информацию передали оперативным службам, те обратились за помощью к поисковикам объединения "Дон".
- Мы обнаружили останки двоих красноармейцев в одном боевом захоронении. Также там находились фрагменты истлевшего снаряжения военнослужащих РККА и медальон, - говорят поисковики. - В настоящий момент специалисты работают над расшифровкой записки из этого медальона.
ИСТОЧНИК KP.RU