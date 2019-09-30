2019-09-30T11:48:45+03:00
Общество

Во время прокладки коммуникаций рядом с воронежским отелем нашли человеческие останки

Кости пролежали в земле больше семидесяти лет
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото: ВРОО "ИППО "Дон".Фото: ВРОО "ИППО "Дон".
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Во время рытья траншеи у воронежского отеля "Бенефит Плаза" нашли останки погибших красноармейцев. Рабочие занимались прокладкой коммуникаций, когда наткнулись на человеческие кости. Информацию передали оперативным службам, те обратились за помощью к поисковикам объединения "Дон".

- Мы обнаружили останки двоих красноармейцев в одном боевом захоронении. Также там находились фрагменты истлевшего снаряжения военнослужащих РККА и медальон, - говорят поисковики. - В настоящий момент специалисты работают над расшифровкой записки из этого медальона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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