С 1 октября Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-30T18:00:55+03:00

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Ставка на кредиты на первичном рынке снижена на 0,8. Альфа-Банк улучшил условия по предоставлению ипотеки и предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья. Также предлагаются кредиты под залог уже находящейся в собственности квартиры. Срок погашения ипотеки составляет от 3 до 30 лет. Также возможно использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. Важно, что собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

АО "Альфа-Банк" уверенно закрепил свои позиции в десятке крупнейших игроков и вошел в топ-5 ведущих банков по объему ипотечных кредитов. С начала 2019 года ипотечный портфель Альфа-Банка увеличился более чем на 90% и на 1 сентября 2019 года составил более 67 млрд руб. Доля рынка Альфа-Банка по объему выдаче ипотеки пот итогам июля достигла 3,05%.

Подробнее о программах ипотечного кредитования - на сайте https://alfabank.ru/get-money/mortgage/.

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ИСТОЧНИК KP.RU