Октябрь в Воронеже начнется грозой и шквалистым ветром
На вторник, 1 октября, гидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды. В период с 6.00 до 18.00 на всей территории региона возможны сильные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Как ни странно, при этом температура будет довольно высокой, что нехарактерно для начала октября. Прохождением атмосферного фронта в Воронеже начнется бабье лето, которое продлится до конца недели.
Спасатели напоминают, что во время грозы и сильного ветра нельзя подходить к высоким деревьям, щитам, плохо закрепленным конструкциям. А лучше вообще переждать непогоду дома.
ИСТОЧНИК KP.RU