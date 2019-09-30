Октябрь в Воронеже начнется грозой и шквалистым ветром

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-30T14:02:26+03:00

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На вторник, 1 октября, гидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды. В период с 6.00 до 18.00 на всей территории региона возможны сильные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Как ни странно, при этом температура будет довольно высокой, что нехарактерно для начала октября. Прохождением атмосферного фронта в Воронеже начнется бабье лето, которое продлится до конца недели.

Спасатели напоминают, что во время грозы и сильного ветра нельзя подходить к высоким деревьям, щитам, плохо закрепленным конструкциям. А лучше вообще переждать непогоду дома.

ИСТОЧНИК KP.RU