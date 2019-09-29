В Воронеже теплый ветер из Европы принесет потепление до 20 градусов

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-29T17:33:53+03:00

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Воронежский гидрометцентр поменял прогноз на первые два дня будущей рабочей недели. Напомним, ранее синоптики полагали, что с понедельника по пятницу будет около 18 градусов и солнечно. Теперь они прогнозируют, что по крайней мере первые два дня будущей недели будут дождливыми. Впрочем, это не отменяет потепление, которые принесут ветры, дующие из Европы - просто отодвигает его на конец недели.

В ночь на понедельник, 30 сентября, метеорологи прогнозируют сильный дождь и +10 градусов. Днем температура поднимется до +17. Дождь, хоть и не прекратится, но будет не лить, а скорее накрапывать.

Во вторник, 1 октября, ночь будет еще более теплой, чем сутки назад - +12 градусов. Но опять усилится дождь. На этот раз он не ослабнет и днем, поэтому столбик термометра скакнет вверх незначительно – до +16.

В среду, 2 октября, южный ветер сменится западным. Ночью сильно похолодает – до +7 градусов, будет облачно, зато дождь прекратится. Днем подует юго-западный ветер и значительно потеплеет – до +16. Солнце будет иногда показываться из-за туч.

Ночь четверга, 3 октября, будет пасмурной и холодной - +9 градусов. Днем температура поднимется более чем вдвое – до 20 градусов. Солнце, как и сутки назад, будет то выглядывать из-за облаков, то скрываться за ними.

ИСТОЧНИК KP.RU